Кинопоказ «Дневная красавица»
Ковенский переулок, 14
Начало:
Завершение:
от 500₽ до 610₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Бунюэль безжалостно обнажает пошлое лицемерие и бурные страсти, скрывающиеся за благопристойным фасадом буржуазного общества Французский язык, русские субтитры.
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