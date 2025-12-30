Кинопоказ «Чудо на 34-й улице»
Басков пер., 1/3
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Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Про событие
О фильме: Это викторианская поучительная история о старом и ожесточившемся скупердяе Эбенезере Скрудже, который в течение одной ночи переживает испытание глубокого очищения. Мистер Скрудж — финансист/денежный меняла, который посвятил всю свою жизнь накоплению богатства. Он презирает всё, кроме денег, включая дружбу, любовь и рождественские праздники. Вход свободный. Организатор просит подходить заранее.
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