Кинопоказ «Чудо на 34-й улице»
Басков пер., 1/3
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Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Про событие
О фильме: Маленькие дети искренне верят в чудеса и всегда с замиранием сердца ждут самого волшебного праздника в году. А шестилетняя Сюзан, у которой нет папы, не верит, что Санта Клаус — настоящий волшебник. Мама давным-давно открыла девочке его «секрет». И хотя Сюзан, как и все ребята, составляет свой Рождественский список для Санты, она не рассчитывает получить самые желанные подарки в жизни: новый дом, папу и маленького братика. Но чудо происходит после встречи с Санта Клаусом в крупном нью-йоркском универмаге «Коул». Сюзан понимает: Санта самый, что ни на есть настоящий, и её заветные мечты обязательно сбудутся... Вход свободный. Организатор просит подходить заранее.
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