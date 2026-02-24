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Кинопоказ «Четыре свадьбы и одни похороны»

Lu. Co.
Басков пер., 1/3

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино

Про событие

О фильме: 32-летний британец-интеллектуал Чарльз каждый раз очень напрягается, когда на горизонте вырисовывается перспектива женитьбы. Однажды на очередной свадебной церемонии он знакомится с очаровательной американкой Кэрри, и тут его оборонительная стратегия даёт роковую трещину. Вход свободный. Организатор просит подходить заранее.

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