О фильме: Доктор Тривз находит Джона Меррика в шоу уродцев. Внешность его настолько ужасающая, что ему приходится носить просторное одеяние, чтобы никто не увидел его пугающих наростов по всему телу. Забрав Меррика в больницу после очередного избиения хозяином, Тривз с удивлением обнаруживает в нём человека интеллектуально развитого и духовного. Вход свободный. Организатор просит подходить заранее.