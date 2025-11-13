Кинопоказ «Человек-слон» (1980)
Басков пер., 1/3
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Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Про событие
О фильме: Доктор Тривз находит Джона Меррика в шоу уродцев. Внешность его настолько ужасающая, что ему приходится носить просторное одеяние, чтобы никто не увидел его пугающих наростов по всему телу. Забрав Меррика в больницу после очередного избиения хозяином, Тривз с удивлением обнаруживает в нём человека интеллектуально развитого и духовного. Вход свободный. Организатор просит подходить заранее.
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