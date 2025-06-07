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[отменено] Кинопоказ «Человек с киноаппаратом» (1929)

Севкабель Порт
Лекторий'порт (Студия 42) , Кожевенная линия, 40Д

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 12+
Кино

Про событие

Показ восстановленной версии фильма в сопровождении оригинальной звуковой дорожки под авторством историка кино Николая Изволова, утверждённой самим режиссёром. О фильме: Человек с киноаппаратом снимает людей, места, объекты. Кинокамера является действующим лицом самого процесса съемки: в воздухе, под землей, в самой гуще событий. Киноглаз, который наблюдает, фиксирует малейшие нюансы, не давая оценки, не следуя сценарию.

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