[отменено] Кинопоказ «Человек с киноаппаратом» (1929)
Лекторий'порт (Студия 42) , Кожевенная линия, 40Д
Начало:
Завершение:
350₽
Возраст 12+
Кино
Про событие
Показ восстановленной версии фильма в сопровождении оригинальной звуковой дорожки под авторством историка кино Николая Изволова, утверждённой самим режиссёром. О фильме: Человек с киноаппаратом снимает людей, места, объекты. Кинокамера является действующим лицом самого процесса съемки: в воздухе, под землей, в самой гуще событий. Киноглаз, который наблюдает, фиксирует малейшие нюансы, не давая оценки, не следуя сценарию.
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