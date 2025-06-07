Показ восстановленной версии фильма в сопровождении оригинальной звуковой дорожки под авторством историка кино Николая Изволова, утверждённой самим режиссёром. О фильме: Человек с киноаппаратом снимает людей, места, объекты. Кинокамера является действующим лицом самого процесса съемки: в воздухе, под землей, в самой гуще событий. Киноглаз, который наблюдает, фиксирует малейшие нюансы, не давая оценки, не следуя сценарию.