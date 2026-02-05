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Кинопоказ «Блондинка в законе»

Lu. Co.
Басков пер., 1/3

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино

Про событие

О фильме: Эль Вудс — красавица, президент университетского женского клуба, носит звание «Мисс Июнь», но главное, она — натуральная блондинка. Её бойфрэнд — лучший парень университета, и единственное, о чём она мечтает — это стать миссис Уорнер Хантингтон III. Но оказывается, Уорнер считает Эль слишком поверхностной и вместо долгожданного предложения руки и сердца он открывает Эль свои коварные планы — поступить в Гарвард на юридический факультет и жениться на умной интеллигентной девушке. Проведя пару недель в истерике и съев несколько килограммов шоколадных конфет, Эль отправляется в Гарвард возвращать своего ненаглядного. Вход свободный. Организатор просит подходить заранее.

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