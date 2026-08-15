Кинопоказ «Бледный цветок»
Ковенский переулок, 14
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Завершение:
от 560₽ до 670₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Изысканная и трагическая история о якудза, который выходит из тюрьмы после долгого срока и влюбляется в одержимую риском и смертельно опасную девушку, чья жажда острых ощущений приводит к неумолимо мрачному финалу. Японский язык, русские субтитры.
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