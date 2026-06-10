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Кинопоказ «Безумный Пьеро»

Michele, Большая Морская улица, 39Б

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Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Кинотеатр с атмосферой «Полночи в Париже» на первом этаже отеля Angleterre с фокусом на авторском, фестивальном и культовом кино. Встреча за 45 минут до сеанса на apero — время лёгкого аперитива в кинобаре. Бокал можно взять с собой, но на время фильма сервис останавливается, чтобы не мешать магии кино. Фердинанд устал от брака, работы и бессмысленности своей благополучной буржуазной жизни. Встреча с бывшей возлюбленной Марианной становится шансом все изменить: он бросает всё и вместе с ней пускается в бегство на юг Франции. Путешествие на угнанной машине быстро превращается в череду преступлений, погонь и опасных авантюр — но чем дальше герои уходят от привычного мира, тем яснее становится, что свобода может оказаться такой же иллюзией, как и жизнь, от которой они пытались сбежать… Любимый фильм Квентина Тарантино и Ксавье Долана. Номинация на Золотого льва на Венецианском кинофестивале в 1965 году. Гость: Саша Ахмадщина Программный директор Cinema Michele

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