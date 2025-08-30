Кинопоказ «Бассейн» с Аленом Делон
ул. Инструментальная, 3В
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Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Про событие
О фильме: Писатель Жан-Поль и его возлюбленная Марианна наслаждаются ленивым отдыхом на роскошной вилле на Лазурном берегу. Однако их покой нарушает внезапное появление Гарри, бывшего любовника Марианны, и его юной дочери Пенелопы, о существовании которой никто не знал.
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