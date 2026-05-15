Кинотеатр с атмосферой «Полночи в Париже» на первом этаже отеля Angleterre с фокусом на авторском, фестивальном и культовом кино. Встреча за 45 минут до сеанса на apero — время лёгкого аперитива в кинобаре. Бокал можно взять с собой, но на время фильма сервис останавливается, чтобы не мешать магии кино. Лазурный берег, 1960-е: писатель Жан-Поль и его возлюбленная Марианна наслаждаются отдыхом на роскошной вилле. Однако их покой нарушает внезапное появление Гарри, бывшего любовника Марианны, и его юной дочери Пенелопы, о существовании которой никто не знал. «Бассейн» — напряженная история страсти, ревности и скрытых желаний, переплетающихся в знойной атмосфере Лазурного берега Франции. Французский с русскими субтитрами