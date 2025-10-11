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Кинопоказ: «Амазонка» (2024)

Лекторий порт, Кожевенная линия, 40Д

Начало:

Завершение:

650₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

«Амазонка» — трогательный портрет матери и дочери в семье, где женщины на протяжении четырёх поколений сталкивались с раком груди. Фильм рассказывает историю любви и стойкости, где близость, откровенный разговор и примирение противостоят изоляции, молчанию и разрыву. Как говорить с близкими на тяжёлые темы? И стоит ли вообще, — может, лучше молчать, делая вид, что ничего не происходит? Несмотря на близость смерти, можно увидеть крепкую семью, которую не разделило горе, а только усилило любовь. Фильм построен в формате дневника: атмосферный, с французским шармом и лёгким запахом моря. Фильм показывается в рамках фестиваля Mental Health Film Festival. Фильм будет демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

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