Кинопоказ «10 причин моей ненависти» (1999)
Lu. Co. Local, Измайловский бульвар, 4к2
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Про событие
О фильме: Строгий отец поставил условие: Бьянка пойдёт на свидание, если её сестра Кэт тоже согласится встретиться с парнем. Но Кэт — синий чулок и отчаянная мужененавистница. Бьянка пытается найти для сестры такого же зануду, как она. Вход свободный. Организатор просит подходить заранее.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи