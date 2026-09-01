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Кинопаркинг «Человек-Паук Новый День»

Кинопаркинг
Академика Павлова, д.5

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 16+
Кино
Необычное
Еда

Про событие

Бери друзей и приезжайте смотреть фильмы под открытым небом не выходя из собственной машины. Если ты захочешь продолжить приятный просмотр фильмов и остаться на следующий сеанс, стоимость второго фильма со скидкой 1000 рублей. О фильме: Одинокий и повзрослевший Питер Паркер полностью посвящает себя борьбе с преступностью в Нью-Йорке, поскольку 4 года назад после заклинания Доктора Стренджа мир и все близкие забыли его. Но с ростом угроз и нагрузки на Человека-паука его способности претерпевают странные изменения, способные поставить под угрозу его существование. Тем временем в городе случается новая цепочка преступлений, которая приводит к появлению одного из самых опасных противников в жизни Питера. Заезд с Аптекарской набережной. Территория рядом с бизнес-центром River House.

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