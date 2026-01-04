Уютный вечер с просмотром любимого кино и созданием керамики. Ты научишься работать с глиной, создашь и распишешь цветными красками своё изделия, а также сможешь насладиться лёгкими закусками и напитками. На мастер-классе у каждого участника будет 500 грамм белоснежной низкотемпературной глины, из которой можно создать 1-2 изделия, например, кружку, тарелку, пиалу или подсвечник. О фильме: Кролик-полицейский Джуди и лис Ник идут по следу загадочной рептилии, чьё прибытие в Зверополис переворачивает жизнь города с ног на голову. Чтобы раскрыть дело, Джуди и Ник вынуждены работать под прикрытием в разных районах города.