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Кинолепка: «Зверополис 2»
Burning Clay, Рыбацкая улица, 2
Начало:
Завершение:
3900₽
Возраст 14+
Кино
Мастер-классы
Про событие
Уютный вечер с просмотром любимого кино и созданием керамики. Ты научишься работать с глиной, создашь и распишешь цветными красками своё изделия, а также сможешь насладиться лёгкими закусками и напитками. На мастер-классе у каждого участника будет 500 грамм белоснежной низкотемпературной глины, из которой можно создать 1-2 изделия, например, кружку, тарелку, пиалу или подсвечник. О фильме: Кролик-полицейский Джуди и лис Ник идут по следу загадочной рептилии, чьё прибытие в Зверополис переворачивает жизнь города с ног на голову. Чтобы раскрыть дело, Джуди и Ник вынуждены работать под прикрытием в разных районах города.
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