Уютный вечер с просмотром любимого кино и созданием керамики. Ты научишься работать с глиной, создашь и распишешь цветными красками своё изделия, а также сможешь насладиться лёгкими закусками и напитками. На мастер-классе у каждого участника будет 500 грамм белоснежной низкотемпературной глины, из которой можно создать 1-2 изделия, например, кружку, тарелку, пиалу или подсвечник. О фильме: На Китай напало воинственное племя гуннов. Переодевшись в мужскую одежду, девушка Мулан присоединяется к воинам и в компании маленького дракона Мушу отправляется в поход к подножию заснеженных гор.