Уютный вечер с просмотром любимого кино и созданием керамики. Ты научишься работать с глиной, создашь и распишешь цветными красками своё изделия, а также сможешь насладиться лёгкими закусками и напитками. На мастер-классе у каждого участника будет 500 грамм белоснежной низкотемпературной глины, из которой можно создать 1-2 изделия, например, кружку, тарелку, пиалу или подсвечник. О фильме: Скромный и застенчивый служащий банка чувствует себя неуверенно с красивыми девушками и вообще рядом с людьми. Волей судьбы к нему попадает волшебная маска, и Стенли Ипкис приобретает способность превращаться в неуязвимое мультяшное существо с озорным характером.