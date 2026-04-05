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Кинолепка: «Маска»

Burning Clay, Рыбацкая улица, 2

Начало:

Завершение:

3900₽
Возраст 14+
Кино
Мастер-классы

Про событие

Уютный вечер с просмотром любимого кино и созданием керамики. Ты научишься работать с глиной, создашь и распишешь цветными красками своё изделия, а также сможешь насладиться лёгкими закусками и напитками. На мастер-классе у каждого участника будет 500 грамм белоснежной низкотемпературной глины, из которой можно создать 1-2 изделия, например, кружку, тарелку, пиалу или подсвечник. О фильме: Скромный и застенчивый служащий банка чувствует себя неуверенно с красивыми девушками и вообще рядом с людьми. Волей судьбы к нему попадает волшебная маска, и Стенли Ипкис приобретает способность превращаться в неуязвимое мультяшное существо с озорным характером.

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