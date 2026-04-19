Кинолепка: «Мадагаскар»
Burning Clay, Рыбацкая улица, 2
Начало:
Завершение:
3900₽
Возраст 14+
Кино
Мастер-классы
Про событие
Уютный вечер с просмотром любимого кино и созданием керамики. Ты научишься работать с глиной, создашь и распишешь цветными красками своё изделия, а также сможешь насладиться лёгкими закусками и напитками. На мастер-классе у каждого участника будет 500 грамм белоснежной низкотемпературной глины, из которой можно создать 1-2 изделия, например, кружку, тарелку, пиалу или подсвечник. О фильме: Четверо изнеженных животных из Центрального зоопарка в Нью-Йорке - лев Алекс, зебра Марти, жираф Мелман и гиппопотамиха Глория — решаются на побег. Оказавшись после кораблекрушения на экзотическом острове Мадагаскар, населенном лемурами и поедающими их фоссами, путешественники с ужасом понимают, что с городскими привычками им придется распрощаться. Здесь нет людей, любимых клеток, вкусной кормёжки. Начинается шоу «Последний герой» только с животными — нашим друзьям нужно выжить в непривычной среде обитания, где на каждом шагу подстерегает опасность...
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