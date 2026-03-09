Уютный вечер с просмотром любимого кино и созданием керамики. Ты научишься работать с глиной, создашь и распишешь цветными красками своё изделия, а также сможешь насладиться лёгкими закусками и напитками. На мастер-классе у каждого участника будет 500 грамм белоснежной низкотемпературной глины, из которой можно создать 1-2 изделия, например, кружку, тарелку, пиалу или подсвечник. О фильме: Мечтающая стать журналисткой провинциальная девушка Энди по окончании университета получает должность помощницы всесильной Миранды Пристли, деспотичного редактора одного из крупнейших нью-йоркских журналов мод. Энди всегда мечтала о такой работе, не зная, с каким нервным напряжением это будет связано…