Уютный вечер с просмотром любимого кино и созданием керамики. Ты научишься работать с глиной, создашь и распишешь цветными красками своё изделия, а также сможешь насладиться лёгкими закусками и напитками. На мастер-классе у каждого участника будет 500 грамм белоснежной низкотемпературной глины, из которой можно создать 1-2 изделия, например, кружку, тарелку, пиалу или подсвечник. О фильме: Агент ФБР Малкольм Тёрнер решает отойти от дел, чтобы больше времени проводить с беременной женой, но узнаёт, что его бывший напарник был убит - предположительно, одним из людей бизнесмена Тома Фуллера, которого ФБР подозревает в изготовлении вируса для террористов. Малкольм решает закончить дело своего коллеги, для чего вновь надевает «костюм» Большой Мамочки и устраивается в дом Фуллера работать няней.