Уютный вечер с просмотром любимого кино и созданием керамики. Ты научишься работать с глиной, создашь и распишешь цветными красками своё изделия, а также сможешь насладиться лёгкими закусками и напитками. На мастер-классе у каждого участника будет 500 грамм белоснежной низкотемпературной глины, из которой можно создать 1-2 изделия, например, кружку, тарелку, пиалу или подсвечник. О фильме: Эль Вудс — красавица, президент университетского женского клуба, носит звание «Мисс Июнь», но главное, она — натуральная блондинка. Её бойфрэнд — лучший парень университета, и единственное, о чём она мечтает — это стать миссис Уорнер Хантингтон III. Но оказывается, Уорнер считает Эль слишком поверхностной и вместо долгожданного предложения руки и сердца он открывает Эль свои коварные планы — поступить в Гарвард на юридический факультет и жениться на умной интеллигентной девушке. Проведя пару недель в истерике и съев несколько килограммов шоколадных конфет, Эль отправляется в Гарвард возвращать своего ненаглядного.