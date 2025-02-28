Язык кино новой России: элегия о пустоте. Фильм «Москва» (реж. Александр Зельдович, 2000г) Идея фильма пришла в голову Зельдовичу в середине 90-х, когда он зашел в московский клуб «Эрмитаж», которым владела его знакомая художница Светлана Виккерс. Образ двух скучающих женщин, матери и дочери, сидящих в шубах в пустом клубе, и лёг в основу фильма. Потом Зельдович познакомился с Владимиром Сорокиным, который стал соавтором сценария. Фильм задумывался как переложение «Трёх сестёр» Чехова в декорации Москвы 90-х. Снимать планировалось за две недели. Но съёмки затянулись на три года. Несмотря на трудности, фильм увидел свет, зафиксировав конец в определённом смысле прекрасной эпохи нашей страны – став её завершением и прощанием с ней. Новые русские, балет, деньги и пустая столица. И всё это – под замечательную музыку Леонида Десятникова. Готов слушать что-то возвышенное и говоритьо метаморфозах, пустоте и кэмпе?