Киноклуб на английском «Трудности перевода»
набережная реки Фонтанки, 99Б
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Меланхоличная и тонкая драма Софии Копполы о двух людях, которые случайно встречаются в Токио и находят друг в друге понимание, которого им не хватает в собственной жизни. На фоне чужого города, языкового барьера и чувства одиночества между ними возникает связь, которую сложно объяснить, но невозможно забыть. Перед показом — мини-лекция. После просмотра — обсуждение в мини-группах. На русском или английском — как тебе комфортнее.
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