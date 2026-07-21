Меланхоличная и тонкая драма Софии Копполы о двух людях, которые случайно встречаются в Токио и находят друг в друге понимание, которого им не хватает в собственной жизни. На фоне чужого города, языкового барьера и чувства одиночества между ними возникает связь, которую сложно объяснить, но невозможно забыть. Перед показом — мини-лекция. После просмотра — обсуждение в мини-группах. На русском или английском — как тебе комфортнее.