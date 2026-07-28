Третья часть знаменитой трилогии Ричарда Линклейтера, где Итан Хоук и Жюли Дельпи снова встречаются уже не как влюблённые мечтатели, а как люди с прошлым, отношениями и сложными решениями. Действие разворачивается на фоне греческого лета, но под красивыми пейзажами скрывается честный и иногда болезненный разговор о любви, выборе и том, что происходит, когда романтика сталкивается с реальной жизнью. Перед показом — мини-лекция. После просмотра — обсуждение в мини-группах. На русском или английском — как тебе комфортнее.