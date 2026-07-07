Киноклуб на английском «Отрочество»
набережная реки Фонтанки, 99Б
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Уникальная драма Ричарда Линклейтера, снятая на протяжении двенадцати лет с одними и теми же актёрами, превращает историю взросления одного мальчика в честный и удивительно живой портрет целого поколения. Вместо громких событий здесь — сама жизнь: семья, первая любовь, друзья, ошибки, перемены и постепенное осознание того, кем ты становишься. Перед показом — мини-лекция. После просмотра — обсуждение в мини-группах. На русском или английском — как тебе комфортнее.
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