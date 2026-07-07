Уникальная драма Ричарда Линклейтера, снятая на протяжении двенадцати лет с одними и теми же актёрами, превращает историю взросления одного мальчика в честный и удивительно живой портрет целого поколения. Вместо громких событий здесь — сама жизнь: семья, первая любовь, друзья, ошибки, перемены и постепенное осознание того, кем ты становишься. Перед показом — мини-лекция. После просмотра — обсуждение в мини-группах. На русском или английском — как тебе комфортнее.