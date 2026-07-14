Киноклуб на английском «История о супружестве»
набережная реки Фонтанки, 99Б
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Тонкая и эмоциональная драма Ноа Баумбака о распаде отношений между двумя людьми, которые когда-то искренне любили друг друга. История развода здесь превращается не в конфликт о том, кто прав, а в честный разговор о любви, компромиссах, личных амбициях и о том, почему даже самые близкие люди иногда перестают понимать друг друга. Перед показом — мини-лекция. После просмотра — обсуждение в мини-группах. На русском или английском — как тебе комфортнее.
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