Тонкая и эмоциональная драма Ноа Баумбака о распаде отношений между двумя людьми, которые когда-то искренне любили друг друга. История развода здесь превращается не в конфликт о том, кто прав, а в честный разговор о любви, компромиссах, личных амбициях и о том, почему даже самые близкие люди иногда перестают понимать друг друга. Перед показом — мини-лекция. После просмотра — обсуждение в мини-группах. На русском или английском — как тебе комфортнее.