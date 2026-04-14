Напряжённая спортивная драма о возвращении, скорости и втором шансе. Сонни Хейз — бывший гонщик Формулы-1 из 90-х, который неожиданно возвращается в большой спорт, чтобы стать наставником для молодого и талантливого пилота в команде APXGP. Фильм показывает мир высоких скоростей, давления и конкуренции, а также раскрывает тему опыта, амбиций и передачи знаний между поколениями. Перед показом — мини-лекция. После просмотра — обсуждение в мини-группах. На русском или английском — как тебе комфортнее.