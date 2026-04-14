Киноклуб на английском «Формула 1»
набережная реки Фонтанки, 99Б
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Напряжённая спортивная драма о возвращении, скорости и втором шансе. Сонни Хейз — бывший гонщик Формулы-1 из 90-х, который неожиданно возвращается в большой спорт, чтобы стать наставником для молодого и талантливого пилота в команде APXGP. Фильм показывает мир высоких скоростей, давления и конкуренции, а также раскрывает тему опыта, амбиций и передачи знаний между поколениями. Перед показом — мини-лекция. После просмотра — обсуждение в мини-группах. На русском или английском — как тебе комфортнее.
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