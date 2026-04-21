Киноклуб на английском «Дом у дороги»
набережная реки Фонтанки, 99Б
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Динамичный боевик и современное переосмысление культового фильма 80-х. Элвуд Далтон — бывший боец UFC, который устраивается вышибалой в шумный бар во Флорида-Кис. Однако простая работа быстро превращается в опасное противостояние, где ему приходится снова использовать свои навыки, чтобы навести порядок и защитить себя. Фильм сочетает в себе экшен, харизматичного героя и атмосферу напряжённого южного драйва. Перед показом — мини-лекция. После просмотра — обсуждение в мини-группах. На русском или английском — как тебе комфортнее.
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