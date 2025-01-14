В этот вторник тебя приглашают окунутся в забавную и трогательную историю о поиске любви, принятии себя и новом начале с культовым фильмом Bridget Jones's Diary (2001). Легендарная Рене Зеллвегер в роли Бриджит покажет, как справляться с жизненными трудностями с юмором, сарказмом и бокалом вина. Фильм идеально подходит для уютного зимнего вечера! Стоимость участия 600 рублей. Если ты собираешься идти первый раз, для тебя будет стоимость — 300 рублей. Запись через телеграм организатора.