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Киноклуб на английском: «Bridget Jones's Diary»

Циферблат на Мойке, Набережная реки Мойки, 90

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 600₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

В этот вторник тебя приглашают окунутся в забавную и трогательную историю о поиске любви, принятии себя и новом начале с культовым фильмом Bridget Jones's Diary (2001). Легендарная Рене Зеллвегер в роли Бриджит покажет, как справляться с жизненными трудностями с юмором, сарказмом и бокалом вина. Фильм идеально подходит для уютного зимнего вечера! Стоимость участия 600 рублей. Если ты собираешься идти первый раз, для тебя будет стоимость — 300 рублей. Запись через телеграм организатора.

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