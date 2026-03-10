Ла-Ла-Ленд — история о любви, мечтах и непростом выборе между личным счастьем и карьерой. Себастьян, страстный джазовый музыкант, и Мия, начинающая актриса, встречаются в Лос-Анджелесе и начинают невероятное приключение вместе. Фильм показывает радость творчества, силу вдохновения и то, как любовь и амбиции могут пересекаться и одновременно требовать жертв. Это история о том, как следовать сердцу, несмотря на трудности, и оставаться верным себе. Перед показом — мини-лекция: Почему Ла-Ла-Ленд — фильм о мечтах, любви и вдохновении. После просмотра — обсуждение в мини-группах. На русском или английском — как тебе комфортнее.