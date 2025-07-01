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Киноклуб «Давай попроще»: «Казнь»

Баланс Белого
Лиговский проспект 74

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Кинопоказ в дружеской атмосфере под руководством любителя киноматографа, джипси-бармена из «Выдержки» – Рината. Тебя ждёт обсуждение без лишней душноты и заумности, но с интересными фактами и комментариями от ведущего. В этот вечер в баре покажут стильный, высокобюджетный, крепко сбитый детектив-расследование, захватывающий внимание с самого начала и держащий в напряжении до самого конца. «Казнь» - это дебютная полнометражная киноработа Ладо Кватании, которая развеивать мифы о том, что эпоха крутого российского кино осталась в прошлом. О фильме: 1991 год. В деле о серийных убийствах в провинциальном городке, которое расследовалось долгие 10 лет и было официально закрыто, внезапно появляется новое обстоятельство — выжившая жертва. Следователь по особо важным делам Исса Давыдов, который за закрытие дела получил повышение, вынужден срочно разобраться в ситуации и оправдаться перед начальством, под давлением которого он закрыл глаза на несостыковки и недостаточность улик. Он решает во что бы то ни стало исправить свою ошибку и сделать всё возможное, чтобы маньяк признался в убийствах. В стоимость входит напиток. Запись в Телеграме – @novaartgos

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