Киносеансы будут идти ежедневно до 25 октября с возможным продлением до 30 октября. В программе на Левашовском хлебозаводе созерцательная ретроспектива экспериментальных режиссёров и художников: Скотта Барли, Бена Риверса и Такаши Макино, а также еще более десятка фильмов. Программа: 20 октября 15:00 – «Монад/Monad + ПЕРЕСЕЧЕНИЯ/INTERSECTIONS» 17:30 – «Следующая жизнь/Next Life» 19:00 – «Джон Лилли и Управление по контролю всех совпадений на Земле/John Lilly and the Earth Coincidence Control Office» 21 октября 15:00 – «Пространства памяти. Сеанс короткометражных фильмов российских режиссеров» 17:30 – «Поздней ночью» 19:00 – «Темная ночь — «Разве я не ребенок?»/Obscure Night - Ain’t I a Child?», Q&A с режиссером фильма Сильваном Жоржем. 22 октября 15:00 – «Позже, на просеке/Later in the Clearing» 17:30 – «Путь Сальваторе» 20:30 – «Ретроспектива Такаши Макино» 23 октября 15:00 – «В роще» 17:00 – «Вибрирующая материя» 19:30 – «Поздней ночью/Small Hours of the Night» 24 октября 15:00 – «Остановка в святилище/Sanctuary Station» 17:00 – «Ретроспектива Бена Риверса» 19:30 – «Изгнание Полиника» 25 октября 15:00 – «Джон Лилли и Управление по контролю всех совпадений на Земле/John Lilly and the Earth Coincidence Control Office» 17:30 – «Ретроспектива Бена Риверса» 19:00 – «Ретроспектива Скотта Барли»