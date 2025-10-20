ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Кинофестиваль «Послание к человеку»

Левашовский Хлебозавод
Барочная улица, 4А

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 700₽
Возраст 14+
Кино

Про событие

Киносеансы будут идти ежедневно до 25 октября с возможным продлением до 30 октября. В программе на Левашовском хлебозаводе созерцательная ретроспектива экспериментальных режиссёров и художников: Скотта Барли, Бена Риверса и Такаши Макино, а также еще более десятка фильмов. Программа: 20 октября 15:00 – «Монад/Monad + ПЕРЕСЕЧЕНИЯ/INTERSECTIONS» 17:30 – «Следующая жизнь/Next Life» 19:00 – «Джон Лилли и Управление по контролю всех совпадений на Земле/John Lilly and the Earth Coincidence Control Office» 21 октября 15:00 – «Пространства памяти. Сеанс короткометражных фильмов российских режиссеров» 17:30 – «Поздней ночью» 19:00 – «Темная ночь — «Разве я не ребенок?»/Obscure Night - Ain’t I a Child?», Q&A с режиссером фильма Сильваном Жоржем. 22 октября 15:00 – «Позже, на просеке/Later in the Clearing» 17:30 – «Путь Сальваторе» 20:30 – «Ретроспектива Такаши Макино» 23 октября 15:00 – «В роще» 17:00 – «Вибрирующая материя» 19:30 – «Поздней ночью/Small Hours of the Night» 24 октября 15:00 – «Остановка в святилище/Sanctuary Station» 17:00 – «Ретроспектива Бена Риверса» 19:30 – «Изгнание Полиника» 25 октября 15:00 – «Джон Лилли и Управление по контролю всех совпадений на Земле/John Lilly and the Earth Coincidence Control Office» 17:30 – «Ретроспектива Бена Риверса» 19:00 – «Ретроспектива Скотта Барли»

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»
Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»

2800₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Кинопоказ в саду: «Мой сосед Тоторо»
Кинопоказ в саду: «Мой сосед Тоторо»

2800₽

Кинопоказ в саду: «Форрест Гамп»
Кинопоказ в саду: «Форрест Гамп»

2800₽

Кинопоказ в саду: «Дрянные девчонки»
Кинопоказ в саду: «Дрянные девчонки»

2800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста