Кинофестиваль «Гало» — это кинематографическое путешествие в мир независимого короткометражного кино. В программе можно тебя ждут редкие авторские работы — начиная от тонкой китайской драмы или искрометной шведской комедии, заканчивая атмосферным отечественным триллером. Ты сможешь поделиться впечатлениями, познакомиться с авторами и приятно провести вечер.