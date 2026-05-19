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Кинофестиваль «Гало» — это кинематографическое путешествие в мир независимого короткометражного кино. В программе можно тебя ждут редкие авторские работы — начиная от тонкой китайской драмы или искрометной шведской комедии, заканчивая атмосферным отечественным триллером. Ты сможешь поделиться впечатлениями, познакомиться с авторами и приятно провести вечер.
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