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Кинофестиваль «Гало»

Мачты
Кожевенная линия, 34

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Фестивали
Еда

Про событие

Кинофестиваль «Гало» — это кинематографическое путешествие в мир независимого короткометражного кино. В программе можно тебя ждут редкие авторские работы — начиная от тонкой китайской драмы или искрометной шведской комедии, заканчивая атмосферным отечественным триллером. Ты сможешь поделиться впечатлениями, познакомиться с авторами и приятно провести вечер.

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