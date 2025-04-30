Кино в винотеке: «Прошлой ночью в Нью-Йорке» (2009)
ул. Инструментальная, 3В
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Про событие
О фильме: Молодожёны Майкл и Джоанна — красивы, успешны, живут в квартире на Манхэттене, но всего одна ночь заставит их усомниться друг в друге. За день до неё на вечеринке Джоанне всего на мгновение покажется, что Майкл неравнодушен к симпатичной Лауре, своей новой сотруднице, с которой ему предстоит отправиться в командировку. И когда на следующее утро неподалеку от дома Джоанна встретит своего бывшего возлюбленного, французского драматурга Алекса, она примет его предложение поужинать, не задумываясь. Вход свободный. Бронь в Телеграме – https://t.me/NaVinaNaSklade
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