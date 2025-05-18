Кино в винотеке: «Мужья и жены» (1992)
ул. Инструментальная, 3В
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Про событие
О фильме: В семье писателя постоянные ссоры. Однажды они с женой узнают о том, что их старые друзья собираются развестись. Пытаясь исправить ситуацию, мужья и жёны начинают новые романы. Вход свободный. Бронь в Телеграме – https://t.me/NaVinaNaSklade
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