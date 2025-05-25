О фильме: Одиннадцать новелл с участием актёров, шоуменов, музыкантов. Попивая кофе и покуривая сигареты, герои фильма спорят, подшучивают друг над другом, делают глубокомысленные выводы и травят нелепые байки. Вход свободный. Бронь в Телеграме по кнопке «Купить билет».