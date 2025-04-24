Кино в винотеке: «Девять» (2009)
ул. Инструментальная, 3В
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Про событие
О фильме: В страшной войне человечество было уничтожено механическими монстрами. Перед тем как погибнуть, профессор, придумавший умные машины, сшил девять тряпичных кукол, вложив в них человеческие души. Девять героев, девять характеров, которым суждено изменить мир. Вход свободный. Бронь в Телеграме – https://t.me/NaVinaNaSklade
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