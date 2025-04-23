Кино в винотеке: «Давайте потанцуем» (2004)
ул. Инструментальная, 3В
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Про событие
О фильме: Благоустроенная жизнь, преданная жена и восхитительная дочь. Всё в жизни хорошо, но чего-то всё-таки не хватает. Каждый вечер, возвращаясь на поезде с работы, он видел прекрасную женщину в окне одного из зданий. И однажды он вышел на этой станции… Вход свободный. Бронь в Телеграме – https://t.me/NaVinaNaSklade
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