В начале ХХ века в Париже дружили два товарища — австриец Жюль и француз Джим. Гуляли, разговаривали, разминались в спортзале, обсуждали знакомых девушек, с которыми сентиментальному белокурому Жюлю везло меньше, чем Джиму, а счастья хотелось обоим. А потом в их жизнь вошла роковая женщина — Катрин. Жюль влюбляется и просит Джима не быть помехой его роману с девушкой. Но не всё так просто. Катрин ведёт себя так, будто в её груди бьются два сердца, и одним она пламенно любит Жюля, а вторым — с не меньшей страстью Джима. Фильм — на языке оригинала с субтитрами. Вход на кинопоказы бесплатный, рассадка на газоне свободная. Показы могут быть перенесены в случае дождя. Пожалуйста, следи за прогнозом и одевайся по погоде, бери с собой плед.