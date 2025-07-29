Лаконичный и стильный портрет профессионального киллера, одинокого волка, угодившего в капкан и выбирающего смерть на своих условиях ради сохранения чести. О фильме: Жеф Костелло — наёмный убийца. Умный, опытный и хладнокровный профессионал, которого считают лучшим в своём деле. Во время выполнения очередного заказа он случайно сталкивается с нежелательным свидетелем — пианисткой ночного клуба, которая увидела его лицо. Комиссар полиции организует охоту на убийцу, и Жефа вместе с остальными подозреваемыми доставляют в участок для опознания и допроса. Но благодаря хорошо организованному алиби и показаниям пианистки, которая «не узнала» Костелло, его отпускают. Обеспокоенные таким развитием событий, заказчики решают вывести Жефа из игры, но всё идёт не по плану. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами. Вход на кинопоказы бесплатный, рассадка на газоне свободная. Показы могут быть перенесены в случае дождя. Пожалуйста, следи за прогнозом и одевайся по погоде, бери с собой плед.