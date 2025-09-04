Кино в парке: «Прогулка»
наб.Адмиралтейского канала, 2/4
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Про событие
Драма Алексея Учителя в формате — угадали — прогулки по Санкт-Петербургу. За полтора часа реального времени герои знакомятся, флиртуют, плачут, смеются и полностью меняют свои жизни. История о мимолётной юности, и, конечно, любимом городе. Фильм демонстрируется на русском языке без субтитров. Вход на кинопоказы бесплатный, рассадка на газоне свободная. Показы могут быть перенесены в случае дождя. Пожалуйста, следи за прогнозом и одевайся по погоде, бери с собой плед.
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