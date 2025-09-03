Нехарактерное для Алексея Балабанова, и от того ещё более ценное вступление на территорию жанра мелодрамы, или как охарактеризовал фильм кинокритик Олег Зинцов, «элегии». Переосмысленные в петербургских 90-х ремарковские «Три товарища». Фильм подарил нам фразу «Главное в жизни — найти своих и успокоиться», и ею же может быть описан. Фильм демонстрируется на русском языке без субтитров. Вход на кинопоказы бесплатный, рассадка на газоне свободная. Показы могут быть перенесены в случае дождя. Пожалуйста, следи за прогнозом и одевайся по погоде, бери с собой плед.