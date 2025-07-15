О фильме: Двенадцатилетние Сэм и Сьюзи влюбляются и решают сбежать и строить самостоятельную жизнь на островах у берегов Новой Англии, а родители, полицейские, вожатый отряда скаутов и прочие взрослые в исполнении всех любимых актёров Уэса Андерсона (от Тильды Суинтон до Билла Мюррея) пытаются их найти до того, как разразится надвигающийся с моря шторм. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами. Вход на кинопоказы бесплатный, рассадка на газоне свободная. Показы могут быть перенесены в случае дождя. Пожалуйста, следи за прогнозом и одевайся по погоде, бери с собой плед.