Кино в парке: «Кофе и сигареты»
наб.Адмиралтейского канала, 2/4
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Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Про событие
О фильме: Одиннадцать новелл с участием актёров, шоуменов, музыкантов. Попивая кофе и покуривая сигареты, герои фильма спорят, подшучивают друг над другом, делают глубокомысленные выводы и травят нелепые байки. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами. Вход на кинопоказы бесплатный, рассадка на газоне свободная. Показы могут быть перенесены в случае дождя. Пожалуйста, следи за прогнозом и одевайся по погоде, бери с собой плед.
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