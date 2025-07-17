О фильме: Одиннадцать новелл с участием актёров, шоуменов, музыкантов. Попивая кофе и покуривая сигареты, герои фильма спорят, подшучивают друг над другом, делают глубокомысленные выводы и травят нелепые байки. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами. Вход на кинопоказы бесплатный, рассадка на газоне свободная. Показы могут быть перенесены в случае дождя. Пожалуйста, следи за прогнозом и одевайся по погоде, бери с собой плед.