О фильме: Фильм, с которого начался творческий союз Марчелло Мастроянни и Федерико Феллини, и который принёс режиссёру Золотую пальмовую ветвь и мировую популярность. Тем ироничнее, что фильм показывает глазами журналиста-плейбоя мрачную изнанку тщеславной селебрити-культуры и декадентской европейской богемы. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами. Вход на кинопоказы бесплатный, рассадка на газоне свободная. Показы могут быть перенесены в случае дождя. Пожалуйста, следи за прогнозом и одевайся по погоде, бери с собой плед.