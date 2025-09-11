12-летний Антуан Дуанель — трудный подросток. Его мать занята личной жизнью, и у неё нет ни времени, ни желания вникать в проблемы сына. Отчим — человек слабохарактерный, не имеет влияния ни на жену, ни на сына. Учитель лишь наказывает мальчика. Антуан и его приятель всё реже посещают школу и убегают из дома. Фильм — на языке оригинала с субтитрами. Вход на кинопоказы бесплатный, рассадка на газоне свободная. Показы могут быть перенесены в случае дождя. Пожалуйста, следи за прогнозом и одевайся по погоде, бери с собой плед.