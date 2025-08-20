О фильме: Культовое кино о кино, главный герой которого — режиссёр в творческом кризисе, у которого валится из рук не только его новый проект, но и личная жизнь. В этом отчётливо автобиографичном и наполненном самоиронией фильме реальность переплетается со снами и фантазиями. Вторая совместная работа Феллини и Мастроянни, и третий в коллекции режиссёра «Оскара» за лучший иностранный фильм. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами. Вход на кинопоказы бесплатный, рассадка на газоне свободная. Показы могут быть перенесены в случае дождя. Пожалуйста, следи за прогнозом и одевайся по погоде, бери с собой плед.