О фильме: Комедийная антология из трёх историй о взаимоотношениях мужчины и женщины в Италии разных лет. В главных ролях — бесподобная power couple итальянского кинематографа Софи Лорен и Марчелло Мастроянни. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами. Вход на кинопоказы бесплатный, рассадка на газоне свободная. Показы могут быть перенесены в случае дождя. Пожалуйста, следи за прогнозом и одевайся по погоде, бери с собой плед.