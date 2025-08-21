Кино в парке: «Вчера, сегодня, завтра»
наб.Адмиралтейского канала, 2/4
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Про событие
О фильме: Комедийная антология из трёх историй о взаимоотношениях мужчины и женщины в Италии разных лет. В главных ролях — бесподобная power couple итальянского кинематографа Софи Лорен и Марчелло Мастроянни. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами. Вход на кинопоказы бесплатный, рассадка на газоне свободная. Показы могут быть перенесены в случае дождя. Пожалуйста, следи за прогнозом и одевайся по погоде, бери с собой плед.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи