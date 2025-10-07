Сказка о связи миров живых и ушедших, о свете как ткани мира, о театре и свободе. После просмотра фильма можно будет задать вопросы членам команды: композитору Олегу Гудачёву и оператору Алексею Родионову. О фильме: актриса и танцовщица театра летит в Индию, чтобы отыскать свою мать, которая когда-то бросила её и примкнула к некой секте. Вскоре она перестаёт понимать, происходит ли то, что она видит, в Индии, или это декорации внутри её родного театра. Маски, куклы, песни... Изящная фантасмагория с Марком Эйдельштейном.