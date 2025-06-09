Кинопоказ для тех, кто ищет в знойных летних сумерках глубину, прозрачность и оправдание собственным желаниям. О фильме: История древних вампиров Адама и Евы, которые видели ещё татаро-монгольское иго и инквизицию. Адам — рокер из Детройта, играющий андеграунд-музыку. Он уже очень старый, он хочет тишины, покоя, и тихо ненавидит «зомби» (так вампиры зовут людей). Ева же — напротив, весьма жизнерадостная вампирелла постарше, общающаяся с поэтом времён Шекспира, Кристофером Марло, и живущая в Танжере. Она приезжает вытаскивать своего любовника из пучины депрессии. Но идиллию нарушает внезапно заявляющаяся младшая сестра Евы — Ава. Исход ситуации предсказать не в силах никто — выживут только любовники? При покупке можно выбрать билет, к которому прилагается игристое или попкорн.