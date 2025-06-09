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Кино в особняке: «Выживут только любовники» (2013)

Третье место
Литейный пр., 62

Начало:

Завершение:

от 750₽ до 1100₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Кинопоказ для тех, кто ищет в знойных летних сумерках глубину, прозрачность и оправдание собственным желаниям. О фильме: История древних вампиров Адама и Евы, которые видели ещё татаро-монгольское иго и инквизицию. Адам — рокер из Детройта, играющий андеграунд-музыку. Он уже очень старый, он хочет тишины, покоя, и тихо ненавидит «зомби» (так вампиры зовут людей). Ева же — напротив, весьма жизнерадостная вампирелла постарше, общающаяся с поэтом времён Шекспира, Кристофером Марло, и живущая в Танжере. Она приезжает вытаскивать своего любовника из пучины депрессии. Но идиллию нарушает внезапно заявляющаяся младшая сестра Евы — Ава. Исход ситуации предсказать не в силах никто — выживут только любовники? При покупке можно выбрать билет, к которому прилагается игристое или попкорн.

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